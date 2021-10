मुंबई: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघांमधील दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय गोलंदाज शिखा पांडेने (Shikha Pandey) टाकलेल्या चेंडूमुळं सर्वच जण चकित झाले आहेत. शिखा पांडेने टाकलेल्या स्विन चेंडूवर ऑस्ट्रेलियन फलंदाज एलिसा हिलीला क्लिन बोल्ड झाली. शिखाच्या या चेंडून भारताचा माजी सलामीवीर वसीम जाफरने (Wasim Jaffer) ‘शतकातला सर्वोत्तम चेंडू’ असे म्हटले आहे.

क्वीन्सलँडमध्ये खेळल्या गेलेल्या मालिकेच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय मिडियम पेसर शिखा पांडेने डावाच्या पहिल्याच षटकात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या हिलीला क्लिन बोल्ड केले. शिखा पांडेचा हा चेंडू सीमसह स्विंग झाला आणि फलंदाजाला कळण्याच्या आत स्टंपवर जाऊन आदळा.

वसीम जाफर यांनी ट्वीट करून शिखाच्या या चेंडूची प्रशंसा केली आहे. “बॉल ऑफ द सेंच्युरी, महिला क्रिकेट! शिखा पांडे, तुम्हाला सलाम. #AUSvIND” असं जाफर यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. केवळ वसीम जाफर यांनीच नाही तर अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि क्रीडा समीक्षकांनी शिखा पांडेच्या या चेंडूचे कौतुक केले आहे.

Ball of the century, women's cricket edition! Take a bow Shikha Pandey🙌🏻 #AUSvIND pic.twitter.com/WjaixlkjIp

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 9, 2021