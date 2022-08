VIDEO: भारत-पाकिस्तान सामन्याचा (India vs Pakistan Match Today) मंच सजला आहे. या सामन्यासाठी चाहत्यांची तयारीही पूर्ण झाली आहे. हा सामना (IND vs PAK 2022) आज संध्याकाळी 7.30 वाजता दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. यासाठी दोन्ही देशांच्या चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने तिकीट बुक केले आहेत. पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध फॅन बशीर चाचा (Bashir Chacha) उर्फ ​​चाचा शिकागो देखील या मोठ्या सामन्यासाठी UAE मध्ये दाखल झाले आहेत. मात्र त्यांनी विराट कोहलीला ट्रोल केले आहे. “विराटला इतकी सुंदर पत्नी मिळाली की त्याला लोकांची नजर लागली”, असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे बशीर चाचा हे विराट कोहलीचे मोठे फॅन आहेत. ते भारतीय संघातील इतर खेळाडूंचे देखील चाहते आहेत.Also Read - Ind vs Pak, LIVE Updates: मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड संघात दाखल, व्हीव्हीएस लक्ष्मण भारतासाठी रवाना

क्रिकेट कंट्री वेबसाइटने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये बशीर काका सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या चाहत्यांना प्रोत्साहन देताना दिसत होते. पत्रकाराशी संवाद साधताना बशीर काका म्हणाले, "भारत हा सामना जिंकू शकतो. भारताला विजय मिळवून देण्यासाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली एकटेच पुरेसे आहेत".

Super fan Bashir Sahab is very excited for India vs Pakistan match and gave his best wishes to @imVkohli @preetiddahiya #INDvsPAK #India #Pakistan #indiancricket #TeamIndia #IndiaCricketTeam #IndiaVsPakistan #AsiaCup2022 #ViratKohli #RohitSharma #asiacup pic.twitter.com/NFdQTcKq3h

— CricketCountry (@cricket_country) August 27, 2022