नवी दिल्ली: क्रिकेट प्रेमी (Cricket Lover) आणि टीम इंडियाचा (Team India) कॅप्टन विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) चाहत्यांसाठी मोठी बातमी आहे. विराट कोहली याने सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट करत कॅप्टन पद सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले आहे. विराट कोहलीच्या या निर्णयामुळे त्याचे चाहते आणि क्रिकेटप्रेमींना मोठा धक्का बसला आहे. विराट कोहलीने आगामी 2021 टी-20 वर्ल्ड कपनंतर (T-20 World Cup) टी- 20 (T-20) फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे कॅप्टनपद सोडले आहे.Also Read - Virat Kohli May Quit: T20 WC नंतर विराट कोहली घेणार मोठा निर्णय! कर्णधारपदासाठी 'या' क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत

Virat Kohli announces on Twitter that he is stepping down as the team’s T20 Captain after T20 World Cup in Dubai. pic.twitter.com/sIHmQpmx9a

— ANI (@ANI) September 16, 2021