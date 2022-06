Virat Kohli Corona Positive: भारतीय क्रिकेट संघ (Team India) इंग्लंड दौऱ्यावर (London Tour) एकमेव कसोटी सामना (Test Match) खेळणार आहे. परंतु, त्याआधीच मोठी बातमी समोर आली आहे. विराट कोहलीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. येत्या 1 जुलैपासून हा कसोटी सामना खेळला जाणार आहे. शेवटच्या निर्णायक कसोटीपूर्वी टीम इंडियाची चिंता वाढली आहे.Also Read - Virat Kohli च्या आयुष्यात 20 जून तारीख आहे खास, अनलॉक लॅपटॉप व्हिडिओतून उलगडलं रहस्य!

विराट कोहलीचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने क्रिकेट चाहते नाराज झाले आहे. विराट काही दिवसांपासून मालदीव्हमध्ये सुट्ट्या एन्जॉय करत होता. तो परतल्यानंतर त्याची कोरोना टेस्ट करण्यात आली होती. आता त्या टेस्टचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. Also Read - Maharashtra Corona Update: चिंता वाढली! राज्यात 4004 नवीन रुग्णांची नोंद, सर्वाधिक रुग्ण मुंबईत

विराट कोहलीला मालदीव्हहून परतल्यानंतर त्याला कोरोनाची लागण झाली. परंतु तो सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. विराटला कोरोनाचे कोणतेही लक्षणे नाहीत, त्यामुळे तो कोरोनातून बरा झाला असून कसोटी सामना खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे बोललं जात आहे. Also Read - Anushka Sharma ने मालदीवच्या बीचवर मुलगी वामिकासोबत चालवली सायकल, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

विराट कोहली सध्या इतर क्रिकेटपटूंसोबत इंग्लंडला पोहोचला आहे. परंतु बीसीसीआयने विराट कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे वृत्त उघड होऊ दिले नाही. त्यामुळे मोठी खळबड उडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

