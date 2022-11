T20 World Cup मधून बाहेर पडल्यानंतर विराट कोहलीची भावूक पोस्ट, म्हणाला...

T20 World Cup Virat kohli post: टीम इंडिया (Team India) T20 वर्ल्ड कप 2022 मधून बाहेर पडली आहे. सेमी फायनलच्या सामन्यात इंग्लंडने (IND vs ENG) भारतावर 10 गडी राखून मात केली. या पराभवाने क्रिकेट चाहते आणि खेळाडूही हतबल झाले आहेत. प्रत्येकजण निराश आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) याने सेमी फायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भावूक पोस्ट (Virat Kohli Emotional post) केली आहे.

विराट कोहली वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यावर पूर्णपणे निराश दिसला. त्याने आपल्या ट्विटरवर संघासोबतचा एक फोटो पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये सर्व खेळाडू राष्ट्रगीतासाठी उभे असलेले दिसत आहेत. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये विराट कोहलीने लिहिले की, ‘आम्ही आमचे स्वप्न पूर्ण न करताच निराश होऊन ऑस्ट्रेलिया सोडत आहोत, परंतु आम्ही एक ग्रुप म्हणून अनेक संस्मरणीय क्षण परत घेऊन जात आहोत. यापेक्षा चांगले होण्याचे आमचे ध्येय आहे.’

विराट म्हणाला, ‘स्टेडिअममध्ये आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने आलेल्या आमच्या सर्व चाहत्यांचे आभार. ही जर्सी परिधान करून आमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा नेहमीच अभिमान वाटतो.’ विराट कोहलीने कधीही टी-20 वर्ल्डकप जिंकला नाही. 2007 च्या T20 वर्ल्डकप विजेत्या संघात रोहित शर्माचा समावेश होता पण त्यावेळी विराट कोहली संघात नव्हता. विराट कोहलीने या टूर्नामेंटमध्ये चांगली कामगिरी केली.

We leave Australian shores short of achieving our dream and with disappointment in our hearts but we can take back a lot of memorable moments as a group and aim to get better from here on. pic.twitter.com/l5NHYMZXPA

— Virat Kohli (@imVkohli) November 11, 2022