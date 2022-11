Virat Kohli ICC POTM: विराट कोहलीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! आयसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित

Virat Kohli ICC POTM: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) ऑक्टोबर महिन्यासाठी सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार (Men’s Player of the Month October 2022) जाहीर केला आहे. पुरुषांमध्ये भारताचा महान फलंदाज विराट कोहलीला (Virat Kohli) तर महिलांमध्ये पाकिस्तानची अष्टपैलू निदा दार हिला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-20 मालिका आणि टी-20 विश्वचषकातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी विराटला (Virat Kohli POTM) हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. कोहलीचा सामना झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझा आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या डेव्हिड मिलरशी होता. परंतु कोहलीला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत.

कोहलीने गेल्या महिन्यात क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. त्याने टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तानविरुद्धच्या भारताच्या पहिल्या सामन्यात नाबाद 82 धावांची खेळी केली होती. या सामन्यात त्याने एकट्याने भारताला विजय मिळवून दिला. एका क्षणी टीम इंडियाने पाकिस्तानविरुद्ध 31 धावांत चार विकेट गमावल्या होत्या आणि विजयाच्या आशा मावळल्या होत्या. यानंतर कोहलीच्या दमदार खेळीमुळे भारतीय संघाने 160 धावांचे लक्ष्य गाठले. कोहलीने केवळ 52 चेंडूत 82 धावांची खेळी केली होती. या सामन्यानंतर कोहलीने ही खेळी आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट T20 खेळीपैकी एक असल्याचे सांगितले.

Congratulations to @imVkohli – ICC Player of the Month for October 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/IEnlciVt9T

— BCCI (@BCCI) November 7, 2022