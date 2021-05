नवी दिल्ली: माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि निवड समीतीचे सदस्य किरण मोरे (Kiran More) यांनी लवकरच रोहित शर्माकडं (Rohit Sharma) मर्यादीत षटकांच्या सामन्यांचं कर्णधार पद येऊ शकतं, असा दावा केला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यानंतर मर्यादीत षटकांच्या सामन्यांचं नेतृत्व (limited overs match Captaincy) रोहित शर्माकडं सोपवू शकतो, असा दावा त्यांनी इंडिया टीव्हीशी बोलताना केला आहे. Also Read - IPL 2021: अखेर मुहूर्त ठरला! उर्वरीत सामने यूएईमध्ये होणार; बीसीसीआयची अधिकृत माहिती

"भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या आयीसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (ICC World Test Championship) अंतिम सामन्यानंतर अनेक बाबीं स्पष्ट होतील. यामध्ये कर्णधार विराट कोहली मर्यादीत षटकांच्या फॉर्मॅटमधील नेतृत्वाविषयी मोठा निर्णय घेऊ शकतो", असं किरण मोरे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, "माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेटपटू महेंद्र सिंह धोनी याच्याकडून विराट कोहली खूप काही शिकला आहे आणि या विश्वचषक विजेत्या कर्णधाराप्रमाणे तो रोहितकडं किमान एका फॉर्मॅटचं (cricket format) नेतृत्व देऊ शकतो", असं देखील ते म्हणाले.

पुढे बोलताना किरण मोरे म्हणाले की, "मला वाटतं की बोर्डाचा दृष्टीकोण या सर्व बाबींना पुढे घेऊन जातो. रोहित शर्माला लवकरच संधी मिळेल याचा मला विश्वास आहे. विराट कोहली हा धोनीच्या नेतृत्वात खेळलेला एक चतूर कर्णधार आहे. कधीपर्यंत वन-डे आणि टी-20 सामन्यांचे नेतृत्व करायचं याचा तो नक्की विचार करेल. इंग्लंड दौऱ्यानंतर तुम्हाला या निर्णयांबाबत आणखी माहिती मिळू शकेल".

भारतीय संघात वेगळा फॉर्मॅट वेगळा कर्णधार ही रणनीती उपयोगी सिद्ध होऊ शकते का? असा प्रश्न विचारल्यानंतर मोरे म्हणाले की, "तिन्ही फॉर्मॅटमधील नेतृत्त्वाची जबाबदारी संभाळणं एका वेळेनंतर अतिशय थकवणारं ठरू शकतं". मोरे पुढे म्हणाले की, "ही रणनीती भारतात यशस्वी ठरू शकते. सीनियर खेळाडू भारतीय संघाविषयी काय विचार करतात हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. विराट कोहलीसाठी तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये नेतृत्त्व करणं सोपं नाही. या शिवाय त्याला उत्कृष्ट प्रदर्शन देखील करावं लागतं आणि मी त्याला याचं श्रेय नक्की देईल की, त्याने तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये चांगले प्रदर्शन केलं आहे. मात्र, मला असं वाटतं की एक वेळ अशी येईल जेव्हा विराट स्वत: म्हणेल, की खूप झालं, आता रोहितकडं संघाचं नेतृत्व सोपवा".

विराट कोहली हा सर्वोत्कृष्ट फलंदाज असल्याचं सांगत किरण मोरे म्हणाले की, "विराटने असं केल्यास तो अनेक वर्ष चालत राहणाऱ्या या भारतीय क्रिकेटसाठी मोठा संदेश असेल. हा सन्मानाचा विषय असून जर रोहित शर्मा उत्तम कामगिरी करत असेल तर त्याला एक संधी मिळायला हवी", अशी आशा देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "मला वाटतं की विराट कोहली एक उत्तम उदाहरण सेट करेल. त्याने असं केल्यास हे एक महान उदाहरण असेल. भविष्य त्याच्या निर्णयावर अवलंबून असेल".