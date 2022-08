Virat Kohli and Shaheen Afridi: आशिया कप 2022 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यापूर्वी माजी कर्णधार विराट कोहलीसह (Virat Kohli) भारतीय संघातील अनेक खेळाडूंनी पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीची (Shaheen Afridi)भेट घेतली. आफ्रिदी दुखापतीमुळे आशिया चषक स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. आता त्याचे लक्ष ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी फॉर्ममध्ये येण्याचे आहे.Also Read - Ghulam Nabi Azad resigns: गुलाम नबी आझाद यांची काँग्रेसला सोडचिठ्ठी, सोनिया गांधींना पाठवले 5 पानी राजीनामा पत्र

दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू आयसीसी अकादमीमध्ये सराव करत आहेत. शुक्रवारी नेट सत्रादरम्यान भारताचा माजी कर्णधार कोहलीने आफ्रिदीची भेट घेतली आणि दुखापतीबाबत विचारपूस केली. त्याचवेळी आफ्रिदी म्हणाला की, मला आशा आहे की कोहली लवकरच त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजीच्या फॉर्ममध्ये परत येईल.

कोहलीसोबतच युझवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आणि केएल राहुल (KL Rahul) यांनीही आफ्रिदीला त्याच्या प्रकृतीबद्दल विचारले. पंतची खिल्ली उडवत आफ्रिदी म्हणाला की त्याला गोलंदाजी करता येत नाही, त्यामुळे आता तो एका हाताने षटकार मारण्याचा सराव करेल. उजव्या गुडघ्याच्या लिगामेंटमधील दुखापतीमुळे आफ्रिदीला पाकिस्तानच्या वैद्यकीय पथकाने 4-6 आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. शाहीनची दुखापत खूप गंभीर आहे आणि त्याला पायात क्रॅच घालून चालावे लागतेय.

शाहीन आफ्रिदी दुखापतीमुळे आधीच आशिया कपमधून बाहेर पडला आहे. शाहीन आफ्रिदी हा सध्या पाकिस्तानचा प्रमुख गोलंदाज आहे, त्याचे बाहेर पडणे हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे. नुकत्याच झालेल्या श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान शाहीनला दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो मैदानात परतला नाही. नेदरलँडविरुद्धच्या मालिकेतही तो खेळू शकला नाही आणि आता आशिया चषकातून बाहेर पडल्याने त्याला 4-6 आठवडे विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Stars align ahead of the #AsiaCup2022 🤩

A high-profile meet and greet on the sidelines 👏 pic.twitter.com/c5vsNCi6xw

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 25, 2022