Virat Kohli, T20 World Cup 2022: टीम इंडियाचा रन मशिन विराट कोहलीने टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये आज आणखी विक्रम आपल्या नावावर (Virat Kohli King in T20 World Cup) केला आहे. किंग कोहलीने यंदाच्या विश्वचषकात जबरदस्त फॉर्म दाखवत टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक धावा (Virat Kohli T20 World Cup Record) केल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात टी-20 विश्वचषकातील 1000 धावा (Virat Kohli T20 Record) पूर्ण केल्यानंतर विराट आता या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. आज तस्किन अहमदच्या चेंडूवर 2 धावा (Virat Kohli T20 Runs) पूर्ण करताच विराटने महेला जयवर्धनेला (1016) धावा मागे टाकले आहे. या शर्यतीत विराटनंतर (ind vs ban t20) आता भारतीय संघाचा रोहित शर्मा सक्रिय क्रिकेटपटूंच्या सर्वात जवळ आहे. रोहितच्या नावावर या स्पर्धेत 921 धावा आहेत. तो विराटच्या जवळपास 144 धावांनी मागे आहे. विराटच्या नावावर आता टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वाधिक 1065 धावांचा विक्रम आहे.

एकूणच टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत विराट कोहली अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे, तर भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि त्याच्या पुढे महेला जयवर्धने (श्रीलंका) आणि ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे. त्यामुळे रोहितला त्यांच्या पुढे जाण्याची संधी आहे, तर विराट कोहलीला प्रथम क्रमांकावरील आपले अंतर वाढवाण्याची संधी आहे.

आशिया कपमधून फॉर्ममध्ये परतलेला विराट कोहली या स्पर्धेत आपल्या लयीत खेळत आहे. विराट कोहलीने या स्पर्धेत खेळल्या गेलेल्या 3 डावांमध्ये दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. आजच्या सामन्यात त्याने आणखी एक अर्धशतक झळकावत 44 चेंडूत 64 धावांची खेळी केली आहे.

या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. प्रथम फलंदाजी करताना रोहित शर्मा झटपट बाद झाला मात्र गेल्या अनेक सामन्यांपासून फॉर्ममध्ये नसलेला के एल राहुल या सामन्यात लयीत खेळताना दिसला त्याने 30 चेंडूत 50 धावांची खेळी केली. यानंतर सूर्यकुमार यादवची झंझावाती खेळी आणि विराट कोहलीच्या अर्दशतकी खेळीच्या जोरावर भारताने बांगलादेशसमोर विजयासाठी 185 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतीय संघाने येथे बांगलादेशचा पराभव केल्यास उपांत्य फेरी गाठण्याची दावेदारी आणखी मजबूत होईल.