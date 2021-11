मुंबई: भारतीय संघाचा T20 विश्वचषक 2021 (T20 World Cup 2021) जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं असलं तरीही विराट कोहलीचा (Virat Kohli) कर्णधार म्हणून T20 आंतरराष्ट्रीय प्रवास खूपच नेत्रदीपक आहे. या आठवणींसह त्याला या फॉरमॅटमध्ये कर्णधारपद सोडायचे आहे. मुख्य प्रशिक्षक असलेले रवी शास्त्री (Ravi Shastri) आणि विराट कोहली यांची जोडी चांगलीच यशस्वी ठरली. विराट-शास्त्रीच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच भूमीवर दोनदा पराभूत केले आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही 2-1 अशी आघाडी घेतली. या मालिकेतील शेवटचा सामना पुढील वर्षी होणार आहे. टी-20 कर्णधारपद सोडल्यानंतर विराटने रवी शास्त्री आणि इतर कोचिंग स्टाफचे (coaching staff) कौतुक केले आहे.Also Read - नवा भिडू आणि नवा डाव! Rohit Sharma कर्णधार होताच टीम इंडियातून 8 क्रिकेटपटूंचा पत्ता कट

रवी शास्त्री यांच्याशिवाय गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण (Bharat Arun) आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक आर श्रीधर (R Sridhar) यांचाही कार्यकाळ टी-20 विश्वचषकानंतर संपला आहे. यासंदर्भात विराट कोहलीने सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट केली आहे. "सर्व आठवणी आणि एक संघ म्हणून तुम्हा सर्वांसोबतच्या अद्भुत प्रवासाबद्दल धन्यवाद. तुमचे योगदान अतुलनीय आहे आणि भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सदैव स्मरणात राहील. तुम्हा सर्वांना भावी वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा", अशी पोस्ट विराटने केली आहे.

Thank you for all the memories and the amazing journey we've had as a team with you all. Your contribution has been immense and will always be remembered in Indian cricket history. Wish you the best moving forward in life. Until next time ⭐🤝 pic.twitter.com/42hx4Q7cfq

— Virat Kohli (@imVkohli) November 10, 2021