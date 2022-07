Virat’s Response To Babar Azam: भारताचा माजी कर्णधार आणि सध्याचा आघाडीचा खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या त्याच्या खराब फॉर्मधून जात आहे. विराटच्या बॅटमधून धावा निघत नसल्या तरी चाहत्यांचे त्याचावरील प्रेम आणि विश्वास अजूनही कायम आहे. विराट लवकरच त्याच्या या वाईट काळातून (Virat Kohli Bad Form) बाहेर पडेल आणि पुन्हा धावांचा पाऊस पाडेल असा चाहत्यांना विश्वास आहे. परंतु त्याच्या या खराब कामगिरीवर काही दिग्गजांकडून टिका देखील होत आहे. मात्र काही खेळाडू त्याच्या समर्थनार्थ देखील पुढे येत आहे.Also Read - Sehwag Comment On Kohali: कोहलीचा डान्स पाहून सेहवाग म्हणाला 'छमिया', कॉमेंट्री पॅनलमधून हकालपट्टीची चाहत्यांची मागणी

इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या मालिकेतील (Series against England) दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमने (Babar Azam) महान भारतीय खेळाडू विराटच्या समर्थनार्थ ट्वीट (Babar Azam Tweet For Virat) केले. बाबरने विराटसोबतचा एक फोटो ट्वीट करून त्याचे समर्थन (Babar Azam Support Virat Kohli) केले आहे. हे ट्वीट करताना बाबरने "हा काळ निघून जाईल, खंबीर राहा #ViratKohli." असे कॅप्शन दिले आहे. हे ट्वीट व्हायरल (Babar Azam's Tweet) होताच जगभरातून बाबरवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

बाबर आझमच्या या ट्वीटवर विराट कोहलीने देखील प्रतिक्रिया (Virat's Response To Babar Azam) दिली आहे. विराटाने बाबरच्या ट्वीटवर कमेंट करताना म्हटले की "धन्यवाद. चमकत राहा आणि पुढे जात रहा" तुला खूप खूप शुभेच्छा." असे लिहिले आहे आणि ट्वीटचा शेवट टाळीच्या इमोजीने केला. विराट आणि बाबर यांच्यात चांगली मैत्री देखील आहे. बाबरच्या या ट्वीमुळे ती पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाली आहे.

Thank you. Keep shining and rising. Wish you all the best 👏

