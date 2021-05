नवी दिल्ली : देश सध्या कोरोना विषाणूच्या (corona virus) संकटाचा सामना करत आहे. या संकटात नागरिक, राजकीय नेते, सेलेब्रिटींसह अनेक खेळाडू कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत. अशात माजी भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागने (Virender Sehwag ) देखील गरजूंच्या मदतीसाठी हात पुढे केला आहे. सेहवागने एका महिन्यात 51 हजारांहून अधिक कोरोनाग्रस्तांना घरचे जेवण (Home foods for corona Patient) पोहचवले आहे. तसेच ज्यांना गरज आहे, अशांनी आपली माहिती पाठवण्याचे आवाहन त्याने केले आहे. Also Read - अरिजीत सिंहच्या आईचं कोरोनामुळं निधन; कोलकातामधील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

वीरेंद्र सेहवाग फाउंडेशनकडून (Virender Sehwag Foundation) एक ट्वीट करण्यात आले आहे. “दिल्ली-एनसीआरमध्ये गेल्या महिन्यात 51 हजारांहून अधिक कोरोनाग्रस्त रुग्णांना मोफत घरचे जेव देण्याचे सौभाग्य लाभले. जर तुमचे कुटुंब दिल्लीत असेल आणि त्यांना कोरोनाची लागण झाली असेल आणि त्याना प्रेमाने बनवलेले घरचे जेवण हवे असेल तर त्यांनी व्यक्तिगत पाठवून द्यावी.” असे या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. Also Read - लॉकडाऊनचा सकारात्मक परिणाम! राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट

Privileged to have offered over 51000 free home cooked meals so far to covid patients in the last month in Delhi NCR. If you have a family in Delhi which is affected by Covid and need home cooked food made with love, please do DM. https://t.co/fa0amFAwwG pic.twitter.com/6Qc4ZktUFY Also Read - जनऔषधी केंद्राच्या माध्यामातून अनेकांना रोजगार; जाणून घ्या कोणाला सुरू करता येतो व्यवसाय?

— Virender Sehwag Foundation (@SehwagFoundatn) May 15, 2021