World Athletics Championships 2022: अमेरिकेत सुरु असलेल्या जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेमध्ये (World Athletics Championship)भारताचा स्टार अ‍ॅथलेटिक्स नीरज चोप्राने (Neeraj Chopra) अंतिम फेरीमध्ये जागा मिळवली. टोकियोमध्ये ही स्पर्धा सुरु आहे. पहिल्याच प्रयत्नात 88.39 मीटरच्या अंतरावर भाला फेकून (Javelin Throw) टूर्नामेंटच्या अंतिम फेरीसाठी नीरज पात्र ठरला. भारताच्या स्टार अ‍ॅथलीटला (Athlete)अंतिम फेरीसाठी पात्र होण्यास केवळ 10 सेकंद लागले. नीरजने शुक्रवारी पुरुषांच्या भालाफेकच्या अ गटात पात्रता फेरीत भाग घेतला. रविवारच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी नियमानुसार 83.50 मीटर भालाफेक आवश्यक होती. 24 वर्षांच्या नीरजचे हे तिसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होते.

जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सच्या पुरुष जॅवलिन थ्रो (Javelin Throw) इव्हेंट ध्ये खेळाडूंना दोन गटात विभागण्यात आले होते. या दोन्ही गटांमधून बेस्ट-12 खेळाडूंना फायनलमध्ये स्थान मिळणार होते. पात्रतेसाठी 83.50 मीटर स्केल निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यान नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात हा टप्पा पार करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. यानंतर आता नीरजकडे सर्व आशेने पाहत आहेत. जागतिक स्पर्धेमध्ये आपल्या देशासाठी सुवर्णपदकाची आशा यामुळे निर्माण झाली आहे. नीरजने आतापर्यंत कॉमनवेल्थ गेम्स, आशियाई गेम्स आणि ऑलिम्पिक गेम्समध्ये सुवर्णपदक पटकावले आहे. नीरज रविवारी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये भारताची अनेक वर्षांची प्रतिक्षा संपवणार का याकडे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

As the commentator predicted, “he wants one & done” #NeerajChopra does it pretty quickly & with ease before admin’s laptop could wake up

With 88.39m, Olympic Champion from #India enters his first #WorldAthleticsChamps final in some style at #Oregon2022 pic.twitter.com/y4Ez0Mllw6

