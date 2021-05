नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक पदक विजेता कुस्तीपटू सुशील कुमारला (wrestler Sushil Kumar) अखेर दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) अटक केली आहे. छत्रसाल स्टेडियमवरील सागर राणा हत्या (Sagar Rana Murder Case) आणि मारहाण प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. दिल्लीच्या मुंडका भागातून रविवारी सकाळी सुशील कुमारला अटक करण्यात आली. सुशील कुमारसह त्याच्या साथीदाराला देखील दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. Also Read - सुशील कुमारविरोधात अटक वॉरंट जारी; माहिती देणाऱ्यास 1 लाखाचं बक्षीस

दिल्ली पोलिसांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले की, ‘छत्रसाल स्टेडियममध्ये (Chhatrasal Stadium) झालेल्या 23 वर्षीय सागर राणा हत्या प्रकरणी सुशील कुमारला अटक (Sushil Kumar arrested) करण्यात आली आहे. पोलिस अधिकारी शिवकुमार, करमबीर आणि एसीपी अत्तर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या विशेष पथकाने ही कारवाई केली आहे. सुशील कुमारसह त्याचा साथीदार अजयला देखील अटक करण्यात आली आहे.’ Also Read - ही वेळ निघून जाईल; केविन पीटरसनचे भारतीयांना सुरक्षित आणि सावध राहण्याचे आवाहन

“Wrestler Sushil Kumar has not been arrested yet. A team of Delhi Police is present in Punjab,” says a Senior Official of Delhi Police Also Read - इंग्लंड दौऱ्यात टीम इंडियाच्या प्रमुख ऑलराउंडरच्या भूमिकेत दिसेल रवींद्र जडेजा

A non-bailable warrant was issued against Sushil Kumar & others in case relating to the killing of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium

— ANI (@ANI) May 23, 2021