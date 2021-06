मुंबई : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये (WTC Final 2021) न्यूझीलंडच्या टीमने (New Zealand Team) चांगली कामगिरी केली. न्यूझीलंडने टीम इंडियाचा (Team India) 8 धावांनी पराभव केला. त्यामुळे टीम इंडियाला पुन्हा एकदा आयसीसीचे (ICC) जेतेपद मिळवण्यात यश आले नाही. विराट कोहलीच्या (Viral Kohli) नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने आतापर्यंत आयसीसीची एकही ट्रॉफी जिंकली नाही. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये टीम इंडिया दोन्ही डावांमध्ये फक्त 217 आणि 170 धावा करु शकली. टीम इंडियाच्या पराभवानंतर टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री (indian team coach ravi shastri) यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. Also Read - Ind vs NZ WTC Final 2021 Day 6: भारताचा दुसरा डाव 170 धावांवर आटोपला; न्यूझीलंडला विजयासाठी 139 धावांची गरज

Better team won in the conditions. Deserved winners after the longest wait for a World Title. Classic example of Big things don’t come easy. Well played, New Zealand. Respect. Also Read - IND vs NZ WTC Final: कोहलीच्या नावावर आणखी एक 'विराट' विक्रम; ICC स्पर्धेत अशी कामगिरी करणारा एकमेव

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 24, 2021 Also Read - Ind vs NZ WTC Final 2021 Day 5: पाचव्या दिवसअखेर टीम इडियाच्या 2 बाद 64 धावा; भारताकडे 32 धावांची आघाडी