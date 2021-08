मुंबई : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगने (Yuvraj Singh) आज मैत्री दिनानिमित्त (Friendship Day) चाहत्यांसोबत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. काही वेळेतच हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि चाहत्यांनी युवराज सिंगला ट्रोल करायला सुरुवात केली. युवराज सिंगने या व्हिडिओमध्ये माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) आणि सध्याचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) यांना डावलल्यामुळे युवीला सोशल मीडियावर यूजर्संनी ट्रोल केले आहे.Also Read - Friendship Day 2021: मैत्रीत कधीही करु नका या चूका, नाही तर तुटेल मैत्रीचं नातं!

मैत्री दिनाच्या (Friendship Day 2021) निमितताने युवराज सिंगने (Yuvraj Singh) शोले चित्रपटातील 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' या प्रसिद्ध गाण्यावर व्हिडिओ बनवला आहे. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरपासून, हरभजन सिंग, सौरव गांगुली, झहीर खान, मोहम्मद कैफ असे अनेक माजी खेळाडू या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत. युवराज सिंगने या व्हिडिओमध्ये आशिष नेहरा, गौतम गंभीर, अनिल कुंबळे आणि व्हीव्हीएसएल लक्ष्मण सारख्या सहकारी क्रिकेटपटूंनाही स्थान दिले आहे. (Yuvraj Singh Friendship Day Video Sixer King Yuvraj Singh posted a video on Friendship Day with the song of 'Sholay' movie, trolled by users)

Yograj Singh after seeing Dhoni is not there pic.twitter.com/DFWCIP2a4A — Ranjeet (@bahuchod) August 1, 2021

The difference btw MS & others , MS in his retirement video had photos with everyone even Gauti & yuvi & Yuvi excluded MS. Thats why i love MS. — Tarun (@TarunRanjann) August 1, 2021

या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा आणि वीरेंद्र सेहवाग यांच्यासोबतच्या आठवणींचे फोटो देखील युवराज सिंगने समाविष्ट केले आहेत. आपल्या जुन्या मित्रांसोबत युवराज सिंग मजा करतानाचे हे फोटो आहेत. शिखर धवन, ख्रिस गेल आणि अजित आगरकर हे देखील युवीने बनवलेल्या या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत. मात्र, भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला (Mahendra Singh Dhoni) युवीने या व्हिडिओत स्थान दिले नाही. (Yuvraj Singh Friendship Day Video Sixer King Yuvraj Singh posted a video on Friendship Day with the song of ‘Sholay’ movie, trolled by users)

I think in 9th photo you choose very carefully that MSD should not be there …. Thanks yuvi now i can know you , bhajji , gautam nature towards MSD #TheLegend — KRITIK (@cricktik) August 1, 2021

युवराज सिंगने (Yuvraj Singh) त्याच्या फ्रेंडशिप डेच्या व्हिडिओमध्ये विराट कोहलीला (Virat Kohli) देखील डावललं आहे. हे पाहून चाहत्यांनी युवराजवर नाराजी व्यक्त करत त्याला ट्रोल केले आहे. युवीच्या वडिलांनी याधी अनेक वेळा महेंद्रसिंग धोनीला जाहीररित्या युवराजची कारकीर्द बिघडवण्यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्यानंतर युवराजलाही यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. मात्र, या व्हिडिओवरून हे स्पष्ट झाले आहे की दोघांमध्ये कधीही चांगले संबंध नव्हते. (Yuvraj Singh Friendship Day Video Sixer King Yuvraj Singh posted a video on Friendship Day with the song of ‘Sholay’ movie, trolled by users)