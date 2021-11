मुंबई: शिक्षणासाठी वय नसतं. तुमच्यात काही करण्याची जिद्द असेल तर कोणतेही काम अशक्य नाही, हे हे केरळमधील (Kerala) 104 वर्षीय आज्जीनं सिद्ध केलं आहे. अम्मा कुट्टीअम्मा (Kuttiyamma) असं या आज्जीचं नाव आहे. कोट्टायम जिल्ह्यातील कुट्टीअम्मानं राज्य साक्षरता अभियानाच्या परीक्षेत (Kerala state literacy mission exam) 100 पैकी 89 टक्के गुण मिळवून लोकांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर आज्जीचा एकच डंका आहे. कुट्टीअम्माच्या यशाबद्दल माहिती देत खुद्द केरळच्या शिक्षणमंत्र्यांनी अभिनंदन केलं आहे.Also Read - YouTube वर व्हिडीओ पाहून अल्पवयीन मुलीनं केली स्वत:ची प्रसुती, आई-वडिलांच्या लक्षातही आलं नाही!

शिक्षणमंत्री वायुदेवन शिवनकुट्टी यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर ट्वीट करत 104 वर्षीय कुट्टीअम्मा यांचा एक फोटो शेअर केला आहे. राज्य सरकारच्या निरंतर शिक्षण उपक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत कुट्टीअम्मा यांनी चांगले गुण मिळवले. ही कामगिरी केल्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी कुट्टीअम्मा यांचे अभिनंदन केलं आहे. ‘कोट्टायम जिल्ह्यातील 104 वर्षीय कुट्टीअम्मा यांनी केरळ राज्य साक्षरता अभियान परीक्षेत 100 पैकी 89 गुण मिळवले आहेत. कुट्टीअम्मा यांनी हे यश मिळवून दाखवून दिले आहे की वाचन आणि लेखनासाठी वय नाही. प्रेम आणि आदराने, मी त्यांना शुभेच्छा देतो.’, असं शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. Also Read - कोणाचं काय तर कोणाचं काय! नागपुरात कोंबड्याच्या वाढदिवसाचं जंगी सेलिब्रेशन

104-year-old Kuttiyamma from Kottayam has scored 89/100 in the Kerala State Literacy Mission’s test. Age is no barrier to enter the world of knowledge. With utmost respect and love, I wish Kuttiyamma and all other new learners the best. #Literacy pic.twitter.com/pB5Fj9LYd9

— V. Sivankutty (@VSivankuttyCPIM) November 12, 2021