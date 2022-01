Viral Video : ब्राझीलमधील (Brazil) एका तलावात शनिवारी खडकाचा काही भाग म्हणजेच दरड कोसळली. ही दरड त्यावेळी तलावामध्ये उपस्थित असलेल्या बोटींवर कोसळली. या अपघातात 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना घडली त्यावेळी अनेक पर्यटक तलावातील बोटींमध्ये विकेंडचा आनंद लुटत होते. याच दरम्यान दरड कोसळून (Landslide) ही दुर्घटना घडली. विकेंड इन्जॉय करण्यासाठी आलेला एक पर्यटक व्हिडिओग्राफी (Videography) करत असताना ही दुर्घटना त्याच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही अंगावर काटे आल्याशिवाय राहणार नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) तुफान व्हायरल (Viral Video) होत आहे.Also Read - Jacqueline Fernandez आणि Sukesh Chandrashekhar किस करताना दिसले, लव्ह बाइटचा फोटो होतोय व्हायरल!

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL

— Albert Solé  (@asolepascual) January 8, 2022