Viral Video: धक्कादायक! अपघातानंतर भररस्त्यावर विव्हळत होता तरुण, मदतीसाठी कुणीही धावलं नाही

Viral Video : संकटात सापडलेला माणूस असो वा प्राणी असो त्याला मदत करणे याला माणुसकी म्हणतात. एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणे ही आपली संस्कृती आहे. मात्र, माणुसकीला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ (Accident Video) पाहून खरंच या जगात माणुसकी ओशाळली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. आपघाताचा हा व्हिडिओ असून व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओतील घटना संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की, एक तरुण रास्ता ओलांडत असताना त्याचा भीषण अपघात झाला. त्याला एका गाडीने जोरदार धडक दिली, या घटनेत हा तरुण गंभीर जखमी होत खाली पडला आणि त्यांची प्रकृती खूपच खराब झाली. दरम्यान, तो रस्त्यावर वेदनेने विव्हळत होता. भररस्त्यावर ही घटना घडली असताना लोक त्याच्या मदतीला धावून आले नाही. लोकांनी गंमत पहिली पण मदतीला कोणीही पुढे आले नाही. काही सेकंदाच्या या व्हिडिओत तो तरुण जिवंत आहे की मेला? हे तपासण्यासाठीही कोणी थांबले नाही, असे दिसत आहे.

