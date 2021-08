काबूल : तालिबानी दहशतवाद्यांमुळे अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी सत्ता स्थापन केल्यापासून याठिकाणच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. तालिबान्यांच्या (Taliban) दहशतीमुळे याठिकाणचे नागरिक देश सोडून जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तालिबान्यांपासून आपला जीव वाचवण्यासाठी हे नागरिक मिळेल त्या मार्गाने देशाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या नागरिकांनी काबूल (Kabul) विमानतळावर धाव घेतली असून विमानतळावर मोठी गर्दी झाली आहे. विमानात जागा नसताना देखील ते चढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर काही नागरिक विमानाच्या इंजिनवर बसून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे व्हिडिओ आपण पाहिले आहेत. असाच आणखी एक व्हिडिओ (Viral Video) काबूल विमानतळावरुन समोर आला आहे जो पाहून तुमच्याही डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही.Also Read - Breaking News Live Updates: "उद्धव ठाकरे नावाप्रमाणेच राज्याला उद्ध्वस्त करायला निघालेत", केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

At #kabulairport gates where the US forces controlling, people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) August 18, 2021