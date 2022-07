Ambulance Accident viral video: कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर तालुक्यातील शिरूर टोलनाक्यावर भरधाव रुग्णवाहिका येऊन आदळ्याची घटना घडली आहे. या भीषण अपघाताचा थरकार उडवणार व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल आहे. टोल नाक्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही हा व्हिडिओ कैद झाला आहे. या अपघातात चालकासह 4 जणांचा मृत्यू झाला, तर 4 जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे.Also Read - Britain's Minister Kiss : आरोग्य मंत्र्याने कार्यलयातच घेतलं सहकारी महिलेचं चुंबन; व्हिडिओ व्हायरल

आपतकालीन परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी आणि त्याला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी रुग्णवाहिका बोलावली जाते. परंतु त्याच रुग्णवाहिकेच्या भरधाव वेगामुळे या अपघातात चार जणांचा जीव गेला आहे. कुंदापूरजवळ शिरूर टोल प्लाझा येथे ही घटना घडली. भरधाव वेगात असलेली रुग्णावाहिका टोल प्लाझाजवळ येताच चालकाचा ताबा सुटला आणि रुग्णवाहिका घसरली आणि टोल प्लाझाला धडकल्याचे तुम्ही या व्हिडिओत पाहू शकता.

Horrific accident of Ambulance at Shirur toll plaza near #Kundapur just now @dp_satish @prakash_TNIE @Lolita_TNIE @BoskyKhanna pic.twitter.com/b9HEknGVRx

— Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) July 20, 2022