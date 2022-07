Anand Mahindra Tweets Image Of Earth Taken From Mars: महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट असलेल्या ट्विटरवर खूप सक्रिय असतात. नियमितपणे ते वेगवेगळ्या पोस्ट शेअर करून लोकांना त्या विषयावर विचार करण्यास भाग भाडतात. आनंत महिंद्या यांनी आत्तापर्यंत अनेक असे ट्वीट केले आहे ज्याकडे तुम्हाला अजिबात दुर्लक्ष करता येत नाही. पद्म पुरस्कार विजेते असलेले आनंद महिंद्रा यांची फॅन फॉलोविंग देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेले ट्वीट काही क्षणातच खूप व्हायरल होतात.अशातच आनंद महिंद्रा यांनी एक खूपच वेगळे ट्वीट केले आहे, हे ट्वीट तुम्हाला विचार करण्यास भाग पाडू शकते. गुरुवारी 21 जुलै रोजी आनंद महिंद्रा यांनी मंगळावरून घेण्यात आलेला पृथ्वीचा फोटो रिट्विट केला आहे.Also Read - Agnipath Scheme: अग्निवीरांसाठी नोकरीची आणखी एक संधी, उद्योगपती आनंद महिंद्रांची मोठी घोषणा

आनंद महिंद्रा यांनी ट्वीट केलेला हा फोटो पृथ्वीचा असून तो मंगळ ग्रहावरून क्लिक केलेला आहे. यात तुम्ही पाहू शकता मंगळावर पृत्वी केवळ एक छोट्या ठिपक्यासारखी दिसत आहे. हा फोटो रिट्वीट करताना आनंद महिंद्रा यांनी त्याला खूपच मिनिंगफूल कॅप्शन दिले आहे. त्यांनी हा फोटो रिट्वीकरताना, “या फोटोने आपल्याला एखादी गोष्ट शिकवली असेल तर… ती म्हणजे नम्रता..” असे लिहिले आहे. Also Read - Viral Video: चिमुकल्याचा मासे पकडण्यासाठीचा देसी जुगाड पाहून आनंद महिद्रा झाले आश्चर्यचकित!

हा मूळ फोटो @Sciencenature14 या हँडलसह Curiosity नावाच्या पेजवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये “हा अप्रतिम फोटो खरोखर मंगळावरून घेण्यात आला आहे. होय, मंगळ ग्रह आणि तो लहान ताऱ्यासारखा पांढरा ठिपका म्हणजे आपली प्रिय पृथ्वी! नासा”, असे लिहिले आहे. या फोटोमध्ये पृथ्वी एका मोठ्या फ्रेममध्ये एक अतिशय लहान ठिपक्यासारखी दिसत आहे. Also Read - Viral Video: दररोज मध्यरात्री 10 KM धावतो हा ध्येयवेडा तरुण, समर्पण बघून आनंद महिंद्राही झाले भावुक; पाहा काय आहे कारण...

If there’s just one thing this photo should teach us….it’s humility.. https://t.co/S2WN9thBBd — anand mahindra (@anandmahindra) July 21, 2022

या फोटोंवर अनेक नेटिझन्सनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने “एवढ्या मोठ्या अवकाशात आपण केवढे आहोत हे दाखवणारा हा फोटो आहे”. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर एकाने लिहिले “आपण फक्त एक ठिपका आहोत. जीवनाबद्दल गंभीर आणि आनंदी बनण्याची वेळ”. अशा अनेक प्रतिक्रिया या फोटोवर व्यक्त होत आहे. त्यातील काही आम्ही येथे देत आहोत.

We're just speck. Time to become lil non serious and joyful about life — Jayesh Patil #SaveSoil (@jayeshp89) July 21, 2022

We are just a speck in the Brahmanda ! — Satya1996 (@ANDAL1967) July 21, 2022

We have to find out over self in that white dot…where we all are… anyways — Rajiv Gadher (@GadherRajiv) July 21, 2022

And mars is closest to us. Imagine looking at us from another galaxy. We are just a spec of dust. A very tiny mini micro dust. — sushil kumar giri (@sushilgiri) July 21, 2022

We are just a tiny dot in the whole universe — Ishan (@https_ishan) July 21, 2022

For future generation selfie point… — Hari (@Hfor_143) July 21, 2022

Alien view! — N K 🌟 (@NK64701665) July 21, 2022

एवढी मोठी असणारी आपली पृथ्वी जर अवकाशासमोर केवळ एक ठिपका दिसत असेल तर ब्रम्हांडामध्ये आपलं स्वत:चं अस्तित्व किती आहे असा विचार करायला हा फोटो भाग पाडतो.