शांत झोपेसाठी काय करावं? पेशाने डॉक्टर नसूनही पत्नीने आनंद महिंद्रांना सांगितला उपाय

Anand Mahindra's tweet on Lack Of Sleep: तुम्हाला शांत झोप लागत नसेल तर प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांचं हे ट्वीट कदाचित तुमच्या कामी येऊ शकते. यात त्यांनी त्यांच्या पत्नीना दिलेला सल्ला सांगितला आहे.

Anand Mahindra’s tweet on Lack Of Sleep: तुम्हाला रात्री शांत झोप लागत नसेल (Lack Of Sleep), खूप प्रयत्न करूनही तुमची ही समस्या दूर होत नसेल आणि त्यासाठी तुम्ही डॉक्टरांना (peaceful sleep) भेटण्याच्या तयारीत असाल तर थोडं थांबा. डॉक्टरांना भेटण्यापूर्वी देशातील दिग्गज उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांच्या पत्नीचा (Anand Mahindra’s Wife) सल्ला विचारात एकदा विचारात घेऊन पाहा. कदाचित तुम्हाला पैसे खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांना त्यांच्या पत्नीने शांत झोपेसाठी सांगितलेला उपाय सध्या चर्चेत आहे. हा उपाय खरच प्रभावी असल्याचे मतही अनेक यूजर्स व्यक्त करत आहेत.

महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन (Mahindra Chairman) आनंद महिंद्रा हे सोशल मीडियावर अतिशय सक्रिय असतात. ते सतत आगळे-वेगळे फोटोज आणि व्हिडिओ पोस्ट करतात. त्यांच्या अनेक हटके पोस्टना यूजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो. दरम्यान आनंद महिंद्रा यांनी नुकतेच एक ट्वीट रिट्वीट केले आहे. आनंद महिंद्रांचं हे ट्वीट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यात त्यांनी एका यूजरच्या पोस्टला रिप्लाय दिला आहे. या ट्वीटमध्ये आनंद महिंद्रा यांनी त्यांच्या पत्नीने त्यांना काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या सल्ल्याबद्दल माहिती दिली आहे.

युनायटेड नेशन्सचे माजी पर्यावरण कार्यकारी संचालक एरिक सोल्हेम (Erik Solheim) यांनी यांनी एक प्रिस्क्रिप्शन शेअर केले आहे. या प्रिस्क्रिप्शनवर आनंद असे नाव असून त्यात झोप न लागण्याच्या समस्येवर उपचार करण्यासाठी संगणक आणि मोबाईल फेकून देण्याचा सल्ला दिला आहे. एरिक सोल्हेम यांचे हेच ट्वीट आनंद महिंद्रांनी रिट्वीट केले केले आहे. एरिक यांच्या पोस्टला उत्तर देताना आनंद महिंद्रा यांनी लिहिले की “मला वाटतं हे तुम्ही मला सांगत आहात, परंतु माझ्या पत्नीने मला झोप न येण्याच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी हा सल्ला फार पूर्वीच दिला आहे आणि तिने डॉक्टरीच डिगरी देखील पास केलेली नाही”.

आनंद महिंद्रांनी केलेल्या मजेशीर ट्वीटवर अनेक भन्नाट प्रतिक्रिया येत आहेत. एका यूजरने लिहिले की, “तुम्ही हा सल्ला आमलात आणणार असाल तर आम्हाला सांगा, आम्ही बाल्कनीबाहेर तुमचा मोबाईल झेलण्यासाठी तयार राहू”, दुसऱ्या एका यूजरने लिहिले की, “प्रिस्क्रिप्शनवरील हँडरायटिंग एखाद्या कॉमर्स स्टूडंटचं वाटतंय”, तर एक यूजरने लिहिले की, “आता बायका ही पोस्ट टोमणे मारण्यासाठी वापरतील”.