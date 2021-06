अमेरिका : अमेरिकेच्या थॉर्नटोनमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाहनांची तोडफोड केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या घटनांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी सर्व्हिलान्स व्हिडिओचा आधार घेतला. मात्र, यातून जे समोर आलं दे सर्वांसाठी धक्कादायक होतं. वाहनांची तोडफोड चोर किंवा दरोडेखोरांनी नाही तर एका अस्वलाने केल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. या घटनेचा एक व्हिडिओ (Viral Video) सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. (bears ransacked vehicles video viral on social media) Also Read - Viral Video: मित्राच्या खांद्यावर बसून नाचत होता नवरदेव; जे घडलं ते पाहून तुम्ही थांबवू शकणार नाही हसू

याविषयी बोलताना पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, घरांसमोर वाहनांच्या वारंवार तोडफोडीच्या घटनांसंदर्भात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. याचा शोध घेण्यासाठी काही घटनांच्या ठिकाणचे व्हिडिओ फुटेज तपासण्यात आले. त्यामध्ये एक काळे अस्वल एका वाहनाचा दरवाजा उघडताना आणि त्यात प्रवेश करताना (bears ransacked vehicles) दिसले”. हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल (video viral) होत असून लोक त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. (bears ransacked vehicles video viral on social media) Also Read - Malaika Arora Bold Photos: मलायका आरोराने कूल फोटोशूट करत दाखवला बोल्ड अंदाज, फोटो पाहून व्हाल घायाळ!

Watch! Police in Thornton, NH say this 🐻 is getting into 🚗 looking for food! Also Read - Smart Girl Video: नटून थटून लग्नात पोहचली तरुणी, आधी जेवली नंतर पिशवीत असं भरलं जेवण!

The bear opened this car door wayyyy too easily! 👀 #7news pic.twitter.com/SAfODD90P6

— Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) June 18, 2021