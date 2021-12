नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचे जग अनेक मजेशीर व्हिडिओंनी (Funny videos) भरलेले आहे. अनेक मजेशीर व्हिडीओ इथे रोज पाहिले आणि अपलोड केले जातात. त्यातले काही इतके गमतीशीर असतात की ते येताच व्हायरल (Viral Video) होतात आणि खूप पाहिले जातात. सध्या असाच एक व्हिडिओ वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एका मुलाशी संबंधित आहे जो स्पोर्ट्स बाईकद्वारे मुलींना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु नंतर त्याचं हसं झालं. हा मजेशीर व्हिडिओ (Sports bike stunts) सत्तर हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे आणि नेटिझन्सनाही तो आवडला आहे. (Bike Stunt Video: young man was impressing girls with a sports bike, watch Funny video)Also Read - Bride Entry Video: लग्नात नवरीने घेतली फिल्मी स्टाईल एन्ट्री, व्हिडिओची होतेय जोरदार चर्चा!

व्हायरल होत असलेल्या काही सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये अनेक लोक एकाच ठिकाणी स्पोर्ट्स बाईक (Sports bike Video) घेऊन उभे असल्याचे पाहायला मिळत आहे. शर्यत होणार असे वाटत होते. मग कॅमेरा स्पोर्ट्स बाईकवर बसलेल्या मुलाकडे झूम करतो. मुलींना इम्प्रेस करण्यासाठी तो त्यांना जवळ बोलावतो आणि बसायला सांगतो. दोघेही बाईकवर बसताच तो स्टंट दाखवू लागतो. पण मग असं काही घडलं की ते पाहून तुमचं हसू थांबणार नाही. तुम्ही बघू शकता की स्टंट दाखवण्यासाठी त्या व्यक्तीने बाईक सुरू केली आणि त्याचे नियंत्रण बिघडले त्यामुळे बाईक थेट जवळच उभ्या असलेल्या इतर बाईकवर जाऊन आदळली.

येथे पहा व्हिडिओ

ट्विटरवर The Darwin Awards नावाच्या पेजवरही हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ कधीचा आणि कुठला आहे याबाबत कळू शकलेले नाही. (Bike Stunt Video: young man was impressing girls with a sports bike, watch Funny video)