Bride Firing Video: लग्नामध्ये हवेत फायरिंग केल्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात. नवरदेव किंवा नवरीचे नातेवाईक उत्साहाच्या भरात असं काहीतरी करतात. मात्र, उत्तर प्रदेशात एका नवरीने जे केलं ते पाहून सर्व जण थक्क झाले. कारण नवरीने स्टेजवर जाण्याआधी चक्क रिव्हॉल्व्हरमधून (revolver) हवेत फायरिंग (Celebratory Firing) केली. या घटनेचा व्हिडिओ (viral video) सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नवरीने उत्साहाच्या भरार फायरिंग तर केली मात्र, आता तिला आणि तिच्या नातेवाईकांना याचे परिणाम भोगावे लागत आहे.

उत्तर प्रदेशमधील प्रतापगड येथे हा प्रकार घडला. पुरवा नावाच्या गावात गिरिजा शंकर पाण्डेय यांची मुलगी रुपाचं लग्न होतं. वरात मंडपाजवळ आल्यानंतर नवरदेव स्टेजवर पोहोचला. त्याच्या पाठोपाठ नवरी देखील स्टेजजवळ पोहोचली. नवरी स्टेजवर चढत होती त्यावेळी नवरदेवाने तिचा हात पकडला. तेवढ्यात नवरीने दुसऱ्या हातानं शेजारी उभ्या असलेल्या नातेवाईकाकडून रिव्हॉल्व्हर घेतली आणि हवेत फायरिंग (Firing in marriage) केली. त्यानंतर हसत स्टेजवर चढली.

A bride has been booked for celebratory firing at her own wedding in #UttarPradesh's Pratapgarh city, police said on Tuesday.

A video of the incident had gone viral on the social media after which the police tracked down the bride. pic.twitter.com/PfUuLm9Dan

— IANS Tweets (@ians_india) June 1, 2021