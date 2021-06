लंडन : ब्रिटनचे 42 वर्षीय आरोग्यमंत्री मॅट हॅनकॉक (Matt Hancock) आपली सहकारी जीना कोलादानगेलोचं (Gina Coladangelo) चुंबन घेताना कॅमेर्‍यात कैद झाले आहेत आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. लंडनमधील आरोग्य विभागाच्या मुख्यालयातील हॅनकॉक यांच्या कार्यालयाबाहेर ही घटना घडली आहे. व्हायरल झालेल्या या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये (CCTV footage) हॅनकॉक आपल्या ऑफिसच्या बाहेर जिनाचं चुंबन (Kiss) घेताना दिसले आहे. हा व्हिडिओ गेल्या महिन्याच्या 6 तारखेचा असल्याचे सांगितले जात आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ब्रिटनमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरोग्यमंत्री आणि त्यांची सहकारी दोघांनीही सध्या मौन बाळगलं आहे. ‘द सन’ने या घटनेचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. Also Read - महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढणार! काय म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ब्रिटनमध्यील राजकारणात भूकंप झाला आहे. या दरम्यान हॅनकॉक यांच्यासोबत व्हिडिओमध्ये दिसणारी जीना कोलादानगेलो अज्ञातवासात निघून गेली आहे. हे प्रकरण उघडकीस येण्यापूर्वी जिना कोलादानगेलो आपल्या कारमधून कुठेतरी जाताना दिसली होती. मात्र ती कुठे गेली आणि कधी येणार हे अद्याप समजू शकलेले नाही.

ब्रिटनचे आरोग्यमंत्री मॅट हॅनकॉक यांचे कार्यालयातीलच सहकारी महलेशी प्रेमसंबंध असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान हॅनकॉक यांनी एका निवेदनात जनतेची माफी मागितली आहे, मात्र ही माफी केवळ सामाजिक अंतर न पाळल्यामुळं मागितली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास देखील नकार दिला आहे.

