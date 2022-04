Bull Attack on police: मोकाट जनावरांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मोकाट गुरांमुळे अपघात (Accident) झाल्याचे आपण नेहमीच ऐकतो. त्यात संतापलेल्या वळूच्या (Bull) तांडवाबाबत तर बोलायलाच नको. अशीच अंगाला काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. व्हिडिओत फुटबॉलला लात मारावी तसं एका वळूने पोलिस (Police) कर्मचाऱ्याला मागून जोरदार धडक (Bull Attack on police) दिली आहे. वळूने शिंगाद्वारे पोलिसाला चक्क हवेत भिरकावलं. काही क्षण हवेत राहिल्यानंतर हा पोलिस धपकन खाली आपटला गेला आहे. पोलिस कर्मचाऱ्याला डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. ही घटना सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरात कैद झाली आहे. आता या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. Also Read - Bride Groom Video: आवडत्या मुलीशी लग्न होत असल्याने नवरदेवाला कोसळलं रडू, पहा व्हिडिओ

या व्हिडिओत एका पोलिस कर्मचारी रस्त्यावर आपलं कर्तव्य बजावत आहे. पोलिसाला रस्त्यावरून जाणारा एक वळू मागून हल्ला चढवतो. या हल्ल्यात पोलिस कर्मचारी चक्क काही सेकंद हवेत फेकला जातो आणि रस्त्यावर असा काही आपटला जातो की त्याला जागेवरून उठता देखील येत नाही. त्यानंतर वळू शांतपणे निघून जातो. दरम्यान, काही लोक पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मदतीसाठी धावून येतात. पोलिस कर्मचाऱ्याला रस्त्याच्या कडेला नेत त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करतात.

रात्रीच्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या या कर्मचाऱ्याला वळूने शिंगावर घेत हवेत फेकल्याने कर्मचाऱ्याच्या पाठीला गंभीर दुखापत झाली आहे. घटनेचा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे हे अद्याप समजू शकले नाही. मात्र सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

A Delhi cop was attacked by a bull on Thursday evening in the city’s Dayalpur area. The constable is fine now and has been discharged from the hospital pic.twitter.com/T0SnnE7sJu

— Abhimanyu Kulkarni (@SansaniPatrakar) April 2, 2022