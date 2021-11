मुंबई : सोशल मीडियाचे (Social Media) जग लाखो व्हिडिओंनी भरलेले असते. इथे दररोज हजारो लाखो व्हिडिओ पाहिले आणि अपलोड केले जातात. यामधील बऱ्याच व्हिडिओंची जोरदार चर्चा होत असते आणि हे व्हिडिओ खूप व्हायरल (Viral Video) होत असतात. सध्या अशाच एका मुलीचा व्हिडिओ सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. या मुलीने आपल्या वाढदिवसाच्या पार्टीत (Birthday Party) जबरदस्त एन्ट्री मारली आहे. भारतीय उद्योगपती आनंद महिंद्रा (Businessman Anand Mahindra) हे देखील हा व्हिडिओ शेअर करण्यापासून स्वत:ला रोखू शकले नाहीत. हा व्हिडीओ ब्राझीलचा (Brazil) आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी तिचा 15 वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी ट्रॅक्टरवर बसून पार्टीमध्ये एन्ट्री मारते.Also Read - Urmila Kanitkar Photoshoot: उर्मिला कानेटकरचे जबरदस्त फोटोशूट, मनमोहक अदांवर चाहते फिदा!

The daughter of one of our Brazilian customers decided to have a unique celebration for her 15th Birthday (a big milestone in Brazilian culture). She likes Tractors and she loves the Mahindra brand! So our distributor lent the small tractor for the celebration. 👍🏽👍🏽👍🏽 pic.twitter.com/pwpyrkttgs

