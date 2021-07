मुंबई : सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. प्राण्यांच्या व्हिडिओला (Animal Video) सोशल मीडियावर खूप चांगली पसंती मिळत असते. काही व्हिडिओ असे असतात ते आपल्याला आश्चर्यचकित करुन टाकतात. निसर्गाची किमया आपल्याला अनेक व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते. सध्या सोशल मीडियावर एका सरड्याचा व्हिडिओ (chameleon Video) तुफान व्हायरल (Viral video) होत आहे. अवघ्या 2 मिनिटांत या सरड्याने 7 वेळा रंग बदलले आहेत. या व्हिडिओला नेटिझन्सकडून खूप चांगली पसंती मिळत आहे. Also Read - Goddess Yoga Pose On Bar Table: बियर बारमध्ये महिलेनं केलेला पराक्रम पाहून तुम्ही देखील चकीत व्हाल

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये एक सरडा जंगलामध्ये एका झाडाच्या फांदीवर बसलेला दिसत आहे. ज्या फोटोग्राफरने हा व्हिडिओ काढला आहे तो देखील खूपच कमालीचा आहे. या व्हिडिओमध्ये अवघ्या 2 मिनिटामध्ये सरड्याने 7 वेळा रंग बदलून दाखवले (chameleon change seven time colour in two minutes) आहेत. हा व्हिडिओ आयपीएस रुपिन शर्मा यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर (Twitter Account) पोस्ट केल्यानंतर चर्चेत आला. हा व्हिडिओ त्यांनी ट्वीट केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच तुफान व्हायरल झाला.

हा सरडा अतिशय शांतपणे रंग बदलताना दिसत आहे. रुपिन शर्मा यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘हा व्हिडिओ बंगळुरूच्या विक्रम पोनप्पाने (Vikram Ponappa of Bengaluru) शूट केला आहे. या व्हिडिओला 3 हजारांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. तर नेटिझन्सनी भरभरुन कमेंट्स देखील केल्या आहेत. दरम्यान, विक्रम पोनप्पा हे प्रसिद्ध फोटोग्राफर आहेत. ते नेहमी अनेक मजेदार फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतात.