रायपूर : सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडिओवरुन (Viral Video) छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी (Chhattisgarh CM) थेट जिल्हाधिकाऱ्यांवर (Collector) कारवाई केली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत होता आणि या व्हिडिओवर नेटिझन्स संताप व्यक्त करत आहेत. हा व्हिडिओ छत्तीसगडच्या सूरजपूर जिल्ह्यातला आहे. यामध्ये लॉकाडाऊनच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या एका तरुणाचा मोबाईल जिल्हाधिकाऱ्यांनी फोडला आणि त्याच्या कानशिलात मारल्याचे दिसत आहे. एवढ्यावर न थांबता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या पोलिसांना या तरुणाला काठीने मारायला सांगितले.

अशाप्रकारे आरेरावी करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसंच अनेकांनी त्यांच्या या वागण्यावर टीका देखील केली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा (Collector Ranbir Sharma) यांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत माफी सुद्धा मागितली. पण तरुणाच्या कानशिलात मारणं आणि त्याचा मोबाईल फोडणं जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा यांना खूपच महागात पडले. त्यांच्या या गैरवर्तनाबद्दल त्यांची तडकाफडकी पदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानी जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा यांना काढून टाकल्याचे जाहीर केले आहे.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel has instructed the removal of District Collector Ranbir Sharma from Surajpur immediately pic.twitter.com/42kYaiKQUI

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) यांनी सांगितले की, ‘सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सूरजपूरचे जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा यांनी एका तरुणासोबत गैरवर्तन केल्याचे प्रकरण माझ्या लक्षात आले. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. छत्तीसगडमध्ये असे कोणतेही कृत्य अजिबात सहन केले जाणार नाही. जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा यांना तातडीने पदावरुन काढून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.’

At a time when distressed citizens expect healing touch from administration this behavior of a senior officer has brought shame to all of us.

With experience I can vouch that the IAS comprises of well meaning & sensitive people. This officer is an aberration. An unfortunate one. pic.twitter.com/qIpNEYb7eY

— Arun Bothra (@arunbothra) May 22, 2021