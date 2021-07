कमिश्नर अर्थात आयुक्ताचा पाळीव कुत्रा बेपत्ता (Commissioner Dog Missing) आहे आणि कुत्रा शोधण्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे. हे वाचून तुमचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हे सत्य आहे. ही घटना पाकिस्तानात घडली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.Also Read - Maharashtra Unlock Updates: 25 जिल्ह्यांत आणखी सूट मिळणार, लोकल ट्रेनबाबत 2 दिवसांत निर्णय

पाकिस्तानमधील गुजरांवाला येथील ही घटना असल्याचं सांगितलं जात आहे. येथील कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घूमान (Pakistan commissioner video) याचा पाळीव कुत्रा मंगळवारपालून बेपत्ता (Pet dog missing video) आहे. परंतु, त्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हादरली आहे. Also Read - Virtual Love साठी अशी लागते बोली, TikTok Star कमावते रग्गड पैसा

कमिश्नरनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुत्रा शोधण्याची जबाबदारी दिली आहे. प्रत्येक घराची झाडाझडती घेतली जात आहे. (viral video) एवढंच नाही तर शहराच्या चौका-चौकात लाउडस्‍पीकरवर कुत्रा बेपत्ता असल्याची माहिती दिली जात आहे. Also Read - Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल प्रदेश दरड दुर्घटना! मृत्यू झालेल्या डॉ. दीपाची शेवटची पोस्ट होतेय व्हायरल, म्हणाली होती...

पाकिस्तानच्या एका न्यूज चॅनल्सवरून ही बातमी झळकली. पत्रकार Naila Inayat यांनी या घटनेचा व्हिडिओ ट्विटर हँडलवरून शेअर केला आहे.

*Kutta ghoom hogaya* Gujranwala Commissioner’s pet dog goes missing, state machinery is utilitised, including speaker announcements on rickshaws to recover the dog. असं कॅप्शन लिहिलं आहे.

पाहा व्हिडिओ-

*Kutta ghoom hogaya* Gujranwala Commissioner’s pet dog goes missing, state machinery is utilitised, including speaker announcements on rickshaws to recover the dog. pic.twitter.com/FcUV6qRHvo — Naila Inayat (@nailainayat) July 27, 2021



कुत्रा हरवल्यामुळे कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घूमान खूप त्रस्त झाले आहेत. कारण त्या कुत्र्याची किंमत 4 लाख रुपये असल्याची माहिती मिळाली आहे. कोणत्याही परिस्थिती कुत्रा शोधून काढा, असा फतवा कमिश्नरांनी काढला आहे. नेटकर मात्र हा मोठ्या चवीनं हा व्हिडीओ पाहात आहेत आणि मजेदार कमेंट्स करत आहेत.