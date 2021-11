तुम्ही वेगवेगळे खेळ पाहिले असतील. वेगळ्या प्रकारे उत्सव साजरा करताना पाहिलं असेल. परंतु गायी-म्हशीच्या शेणात हसत-खेळत एन्जॉय करताना लोक पाहिले नसतील. सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहून, किती हा गलिच्छपणा! असं वाक्य तुमच्या तोंडून आपसूक बाहेर पडेल.Also Read - Viral Video: फटाक्यांनी घेतला बाप-लेकाचा जीव, बाईकवरच झाला मोठा स्फोट, घटना सीसीटीव्हीत कैद!

कर्नाटक आणि तमिळनाडुच्या सीमेवर असलेल्या गुमतापुरा येथील हा व्हिडिओ आहे. गावकरी प्रत्येक वर्षा शेण एकमेंकांच्या अंगावर फेकून दिवाळी सेलिब्रेट करतात. यंदा देखील गुमतापुरा येथील गावकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. गुमतापुरा येथे शनिवारी 'गोरहब्बा उत्सव' साजरा करण्यात आला.

#WATCH | Villagers of Gumatapura on the Tamil Nadu-Karnataka border throw cow dung on each other as part of Deepavali celebrations, marking the end of the festival. (06.11.2021) pic.twitter.com/w1fhrp0na5

— ANI (@ANI) November 8, 2021