मुंबई : 2000 साली प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या ‘धडकन’ (Dhadkan Movie) चित्रपटाला खूप चांगली पसंती मिळाली. या चित्रपटात बॉलिवूडचा (Bollwood) ‘खिलाडी’ अर्थात अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सुनिल शेट्टी (Sunil Shetty) आणि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटातील सर्व स्टार्सच्या अभिनयाने (Acting) आणि डायलॉग्जनी (Dialogues) प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. या चित्रपटातील गाणी तर सुपरहिट (Songs Superhit) ठरली होती. या गाण्याने सर्वांना वेड लावलं होतं. सुनिल शेट्टीची भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली.Also Read - Surekha Sikri Death: 'बालिका वधू' मालिकेतील दादीसाचे निधन, सुरेखा सिक्री यांनी 75व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

So apparently there is an English dubbed version of Dhadkan and I am deceased 😭😭😭😅😅😅😂😂😂 pic.twitter.com/K5fY2ESTe9

— Richa 🦦 (@RichAhhhhhhhhhh) July 13, 2021