Dhoni Dance Viral Video : 'गंदी बात' गाण्यावर धोनीचा-पांड्यासोबत भन्नाट डान्स, व्हिडिओ व्हायरल

Dhoni Dance Viral Video : न्यूझीलंड विरोधातील टी-20 मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाच्या सेलेब्रेशनचे काही व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (MS Dhoni and Hardik Pandya Video ) होत आहेत. यामध्ये हार्दिक पांड्यासोबत भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीही भन्नाट डान्स (MS Dhoni Viral Dance) करताना दिसत आहे. गंदी बात गाण्यावर कॅप्टन कूल धोनी चांगलाच थिरकला. त्याच्या या डान्सचा व्हिडिओ इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे.

Mahi & hardik seen dancing at a party with their close friends, last night in dubai 🕺🔥#MSDhoni pic.twitter.com/PB5pGPSZsJ

— Chakri Dhoni (@ChakriDhoni17) November 27, 2022