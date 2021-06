मुके प्राणी देखील आपल्यासारखेच भावनिक असतात. तुम्ही त्यांना जितकं प्रेम कराल, तितकंच तेही तुमच्यावर करतात. अशाच एका गणराजाचा अर्थात हत्तीचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय. हत्तीचा हा व्हिडीओ सगळ्यांचं मन हेलावून टाकणारा आहे. व्हिडिओ पाहून तुम्ही देखील भावनिक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आपल्या असण्या-नसण्याचा आप्तजनांवर मोठा परिणाम होत असतो. हीच भावना या व्हिडीओतून समोर आली आहे. सध्या हत्तीच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.

व्हिडिओत दिसत की, एक हत्ती जगंलातून चालत येताना दिसतो. सगळे लोक त्याला बघता आहेत. हत्ती एका घरासमोर जातो. अनेक लोक तिथे जमले आहेत. घरासमोर एका व्यक्तीचं पार्थिव ठेवलं आहे. ते पार्थिव हत्तीच्या माहुताचं आहे. हत्ती आपल्या माहुताचं अखेरचं दर्शन होतो. हत्ती आपल्या मालकाच्या पार्थिवाला सोंडेनं स्पर्श करतो. कण्हतो, रडतो नंतर निघून जातो. या व्हिडिओ खरोखरं निशब्द करणारा आहे.

An elephant comes to bid final farewell to his papaan (mahout). pic.twitter.com/VexNAtPwNh

— Nandagopal Rajan (@nandu79) June 3, 2021