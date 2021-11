मुंबई : दिवाळीमध्ये (Diwali 2021) एक धक्कादायक घटना घडली होती. बाईकवरुन फटाके घेऊन जात असताना अचानक या फटाक्यांचा मोठा स्फोट झाला. या स्फोटामध्ये बाप-लेकांचा जागीच मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना सीसीटीव्हीत (CCTV) कैद झाली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Video) होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून कोणाच्याही अंगावर काटा आल्याशिवाय राहणार नाही. फटाक्यांमुळे या बाप-लेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे.Also Read - एकांतवासात जातोय.. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे खळबळ

Father, son die after firecrackers loaded on scooter explode near Puducherry#voi #BREAKING #Fireworks #firecrackers #explode #Puducherry #scooter #fatherson pic.twitter.com/fRUZLWtdRw

— kunj patel (@patelkunj4444) November 5, 2021