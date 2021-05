अहमदाबाद : अरबी समुद्रात (Arabian Sea) तयार झालेल्या तॉक्ते चक्रीवादळाचा (Cyclone Tauktae) सर्वात जास्त फटका मुंबई (Mumbai) आणि गुजरातला (Gujarat) बसला. या चक्रीवादळात अनेक ठिकाणी मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले. चक्रीवादळात नुकसान झाल्याचे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. अशामध्ये गुजरातमध्ये एक पाच मजली इमारत जमीनदोस्त (Five Story Building Collapse) झाल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अहमदाबाद स्थित जमालपूर भागातील ही घटना आहे. बघता बघता काही क्षणातच ही इमारत कोसळली. सुदैवाने या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही. इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. Also Read - Cyclone Tauktae: बार्ज 'P-305'वरील 26 कर्मचाऱ्यांना जलसमाधी, 186 जणांना वाचवण्यात यश

Gujarat: A five-storey building has collapsed in Jamalpur area of Ahmedabad. “No casualty reported. The evacuation was done two days back,” says Sagar Sambada, ACP, E division pic.twitter.com/qWc2cueiKy Also Read - तॉक्ते चक्रीवादळाचा बॉलिवूडला मोठा फटका, या चित्रपटांच्या सेटचे मोठे नुकसान

— ANI (@ANI) May 19, 2021 Also Read - VIDEO: तॉक्ते चक्रीवादळामुळे राखी सावंतच्या घराचे झाले नुकसान, म्हणाली - 'प्रभू क्या चाहते हो!'