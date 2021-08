नवी दिल्ली : गलवान खोऱ्यात (Galwan Valley) भारत आणि चीनच्या सैन्यात झालेल्या संघर्षाचा आणखी एक व्हिडीओ (Galwan Valley Video) समोर आला आला आहे. चीनकडूनच हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षाची तिव्रता दिसून येते. भारतीय सैन्याने (Indian Army) कशा परिस्थितीत चीनचे भारतीय हद्दीत घुसोखोरी करण्याचे मनसुबे हाणून पाडले (Conflict between the armies of India and China) याचा अंदाज हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर येतो.Also Read - Indian Army GD Recruitment 2021: भारतीय सैन्यात मेगाभरती! 10वी पास आत्ताच करा अर्ज; जाणून घ्या प्रक्रिया

नुकताच समोर आलेल्या या व्हिडिओमध्ये (Viral Video) चीनी सैनिक भारतीय सैनिकांवर दडगफेक करत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. रात्री अधार असंताना ही झटापट झाल्याचे या व्हिडीओत दिसत आहेत. हा व्हिडीओ चीनमधील एका वाहिनीवर प्रदर्शित करण्यात आला असून पीपल्स लिबरेशन आर्मीमधील (People's Liberation Army) गलवान घोऱ्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांशीही संवाद साधल्याचे या व्हिडिओतून लक्षात येते. (Galwan Valley Video: Another video of the bravery of the Indian Army in Galwan; Fight with Chinese army video of Conflict between India and China Army)

Excerpts from a video interview of a PLA martyrs family shows footage of the #Galwanvalley clash between #India & #China, the stone pelting, close combat fighting, conditions of soldiers in the river & Chinese equipment on site well documented in these 45 seconds pic.twitter.com/4pk60K28jp — d-atis☠️ (@detresfa_) August 2, 2021

गलवान खोऱ्यात गेल्या वर्षी भारत आणि चीनी सैन्य आमनेसामने (Indian and Chinese troops clashed in the Galvan Valley) आले होते. यावेळी दोन्ही सैन्यांमध्ये चकमक झाली. भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या चीनच्या सैन्याला भारतीय सैन्याने प्रतिकार करत माघारी धाडलं होतं.या घटनेचे काही व्हिडिओ याआधीही समोर आले आहेत. मात्र चीनकडून नव्यानं शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय सैनिक कशा प्रकारे मोठ्या धीरानं चीनी सैन्याला (Chinese military) सामोरे गेले होते, याचीच झलक पाहायला मिळत आहे.

गलवान खोऱ्यात (Galvan Valley clash Video) झालेल्या या संघर्षात 20 भारतीय जवानांना देशाचं रक्षण करताना वीरमरण आलं होतं. दुसरीकडे चीनने सुरुवातीला या संघर्षात आपल्या देशातील केवळ 4 जवान शहीद झाल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यानंतर 5 जवान शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार या हिंसाचारामध्ये चीनचे जवळपास 40 ते 45 जवान मारले गेले होते. (Galwan Valley Video: Another video of the bravery of the Indian Army in Galwan; Fight with Chinese army video of Conflict between India and China Army)