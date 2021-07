बियर बारमध्ये लोक मद्यसेवन करायला येतात. पण तुम्ही कधी पाहलं आहे, का बियर बारमध्ये कोणी योगा केला असेल. तो ही अत्यंत अवघड. होय, हे खरं आहे. असा कर्तब एकी तरुणीनं केला आहे. सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडीओ शेअर झाला आहे. Also Read - Indian Railways Video Viral: चालत्या ट्रेनमधून उतरण्याचं केलं धाडस, RPF जवानांमुळे बचावला जीव!

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत एक तरुणी दिसत आहे. ती बियर बारमध्ये रिकाम्या बाटल्यांवर बसलेली दिसत आहे. इतकंच नाही तर ती दारुच्या रिकाम्या बाटल्यांवर उभी राहून योगा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तरुणी जो योगाचा प्रकार करत आहे, त्याला Goddess Pose Yoga असं संबोधलं जातं. व्हिडीओच्या शेवटी तरुणी टेबलवरच जोरात कोसळते.

Hold My Beer या ट्विटर हँडलवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. अवघ्या पाच मिनिटांत या व्हिडीओवर अक्षरश:च्या उड्या पडल्या आहेत.

Hold my beer while I do the goddess yoga pose 🍺🧘‍♀️ pic.twitter.com/dfQASdfL2S

— 🍺 Hold My Beer 🍺 (@HldMyBeer) June 25, 2021