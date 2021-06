मुंबई : कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनात लग्न हा एक महत्वाचा दिवस असतो. प्रत्येकजण आपल्या लग्नाबद्दल उत्सुक असतो. या आनंददायी प्रसंगी नवरदेव असो की नवरी प्रत्येकजण खूप उत्साही असतो. पण कधीकधी हा उत्साह अंगाशी येतो. नवरदेवाचा लग्नातला असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतील नवरदेवासोबत उत्साहामुळं अतिशय मजेशीर प्रसंग घडला आहे. सोशल मीडियावर लग्नातील किस्स्यांचे अनेक मजेदार व्हिडिओ शेअर केले जातात. मात्र, हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही हसू रोखू शकणार नाहीत. (groom fall down at his own marriage Navradeva fall-down form Friends shoulder in Excitement funny incident) Also Read - Smart Girl Video: नटून थटून लग्नात पोहचली तरुणी, आधी जेवली नंतर पिशवीत असं भरलं जेवण!

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर नवरदेवाची वरात सुरू असल्याचे दिसत आहे. या वरातीत अनेक तरुण तरूणी ग्रुप करून आणि वेगवेगळेही नाचताना दिसत आहे. तेवढात नवरदेवाच मित्र त्याला त्याला आपल्या खांद्यावर घेऊन येतो आणि नाचू लागतो. खांद्यावर बसलेला नवरदेवही त्याच्या त्या उत्साहात ठेका धरतो. ढोलच्या तालावर आजूबाजूची मुलेही जोशात नाचताना दिसत आहेत. मात्र, त्यानंतर असं काही घडलं की ते पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही. मित्राच्या खांद्यावर बसून जोशात नाचत असताना नवरदेवाचा तोल गेला आणि मित्राला घेऊन खांद्याच्या मागील बाजूस जमिनीवर जोरात पडला. त्यानंतर हे पाहून आजूबाजूचे लोक धावत येतात आणि नरवदेवाला आणि त्याच्या मित्राला उचलतात.

लोक या व्हिडिओवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. अनेक यूजर्सकडून व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहेत. सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रचंड शेअर होत असून अनेकांनी त्यावर मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. हा मजेदार व्हिडिओ official_niranjanm87 नावाच्या वापरकर्त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे.