IPL Viral : इंडियन प्रीमियर लीगचा (Indian Premier League 2022) 15 वा हंगाम सुरू आहे. आयपीएलच्या या हंगामात (IPL 2022 15th season) आतापर्यंत दहा सामने खेळले गेले आहेत. या सामन्यांमध्ये आत्तापर्यंत बॅट आणि बॉलच्या मध्यमातून अनेक जबरदस्त खेळी पाहिल्या मिळाल्या आहेत. शनिवारी गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) यांच्यात रोमांचक सामना झाला. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर (Maharashtra Cricket Association Stadium) झालेल्या सामन्यात शुभमन गिलची (Shubhaman Gill) (84) फलंदाजी आणि लॉकी फर्ग्युसनच्या (Lucky Ferguson) (4/28) गोलंदाजीच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने (GT) दिल्ली कॅपिटल्सचा (DC) 14 धावांनी पराभव केला.Also Read - Sara Ali Khanचा सतरंगी कलरच्या बिकिनीमध्ये हॉट अंदाज, फोटोंनी वाढवले सोशल मीडियाचे तापमान!

सामन्यादरम्यान किस करताना कॅमेऱ्यात कैद झाले कपल

या जबरदस्त सामन्याची सोशल मीडियावर सर्वत्र चर्चा आहे, मात्र ती प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका जोडप्यामुळे. स्टेडियममध्ये बसलेल्या या जोडप्याने सामन्यादरम्यान असं कृत्य केले की त्यामुळे ते प्रचंड व्हायरल (viral couple) होत आहे. हा समाना अतिशय रोमांचक वळणावर आला असताना स्टेडियमच्या स्टँडवर बसलेले एक जोडपं एकमेकांना किस ( kissing couple) करण्यात व्यस्त होतं. या जोडप्याचे किस करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हा फोटो व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी मजेदार मीम्स (funny memes) बनवायला सुरुवात केली. Also Read - Pune Crime: गुजरात टायटन विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल मॅचवर सट्टा, 27 लाखांच्या रोकडसह तिघांना अटक!

सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर

हा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्स मैदानातील क्रिकेटशी संबंधित प्रत्येक तपशील तसेच स्टँडची प्रत्येक हालचाल त्यांच्या कॅमेऱ्यात कैद करणाऱ्या कॅमेरा ऑपरेटरची चर्चा करत आहेत. अशाच एका फ्रेममध्ये चुंबन घेताना हे जोडपे कॅमेऱ्यात कैद झाले आणि सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला आहे. यामध्ये अनेक माईम्स पाहून तुमचं हसू थांबणार नाही. Also Read - IPL 2022 MI Vs RR: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थान रॉयल्सचा दिमाखदार विजय! जॉस बटलरचं शानदार शतक

This couple took the IPL Match to next level😂 #DCvsGT #IPL2022#PuneCouple Lagta h Oyo ke price high chal rhe Pune me😂 pic.twitter.com/skiQQpCdNV — Dhananjay Jha (@DhananjayHans) April 2, 2022

This couple took the IPL Match to next level😂 #DCvsGT #IPL2022#PuneCouple Lagta h Oyo ke price high chal rhe Pune me😂 pic.twitter.com/skiQQpCdNV — Dhananjay Jha (@DhananjayHans) April 2, 2022

Ipl may come and go bruh but this stays pic.twitter.com/yydMGaL35a — Bhumika (@thisisbhumika) April 3, 2022

Mera desh badal raha hai aaage badh raha hai 😂 pic.twitter.com/d0U7ZqXGVU — ✨ (@Kourageous7) April 2, 2022

गुजरात टायटन्सने दिलेल्या 172 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या दिल्ली कॅपिटल्स संघाची सुरुवात खराब झाली होती. संघाची सलामी जोडी पृथ्वी शॉ आणि टिम सेफर्ट यांनी सामन्याची सुरुवात केली. दुसऱ्याच षटकात हार्दिक पांड्याने टीम सेफर्टला (3) पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. यानंतर पाचव्या षटकात पृथ्वी शॉला (10) लॉकी फर्ग्युसनने बाद केले.