मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) अधिकार्‍यांनी बुधवारी बेहिशोबी मालमत्तेच्या आरोपावरुन सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात कर्नाटकातील जवळपास 60 ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. यामध्ये कलबुर्गी येथील पीडब्ल्यूडीचे कनिष्ठ अभियंता सांता गौडा (PWD Junior Engineer Shanta Gowda) यांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला. अधिकार्‍यांनी शोधमोहीम सुरू केली असता त्यांच्या घरातील अशा ठिकाणाहून काळा पैसा बाहेर येण्यास सुरुवात झाली ते पाहून सर्वसामान्यांचे डोकं अक्षरश: चक्रावले. या संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) तुफान व्हायरल (Viral Video) होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

#WATCH Karnataka ACB recovers approximately Rs 13 lakhs during a raid at the residence of a PWD junior engineer in Kalaburagi

(Video source unverified) pic.twitter.com/wlYZNG6rRO

— ANI (@ANI) November 24, 2021