वाराणसी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीमध्ये (Varanasi) काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या (Kashi Vishwanath Corridor) पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. उद्घाटनापूर्वी पंतप्रधानांनी कालभैरव मंदिरात सकाळी 11 वाजता पूजा केली. पंतप्रधान मोदी रात्री 8 वाजता गंगा आरतीलाही उपस्थित राहणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी (PM Modi) प्रत्येक दौऱ्यात काही ना काही करत असतात. वाराणसी दौऱ्यातही असेच दृश्य पाहायला मिळाले. येथील काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या (Kashi Vishwanath Corridor) बांधकामात गुंतलेल्या मजुरांसोबत पंतप्रधान मोदींनी जेवण (Meals with laborers) केले. पंतप्रधान मोदींचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये ते मुरांसोबत जेवण करताना दिसत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) या व्हायरल फोटो आणि व्हिडिओंवर सोशल मीडिया यूजर्स मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. वाराणसीतून व्हायरल झालेले फोटो पाहून पंतप्रधान मोदींच्या साधेपणाचा अंदाज येतो. याआधीही पंतप्रधान कार्यकर्त्यांचे पाय धुवून चर्चेत आले आहेत. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमध्ये (Kashi Vishwanath Corridor) पारंपारिक शिल्प कौशल्याचा वापर करून प्रवेशद्वार आणि इतर संरचना बनवण्यात आल्या आहेत.

#WATCH | Varanasi: PM Narendra Modi along with CM Yogi Adityanath had lunch with the workers involved in construction work of Kashi Vishwanath Dham Corridor. pic.twitter.com/XAX371ThEw

— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2021