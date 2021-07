हिमाचल: हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) किन्नोर (Kinnaur) जिल्ह्यातील एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये दरड कोसळतानाची लाईव्ह घटना कैद झाली आहे. हा व्हिडिओ पाहून दरड कोसळण्याची घटना किती भीषण असून शकते याचा अंदाज येतो. किन्नोरच्या बटसेरी मधील गुंसा परिसरातील ही घटना आहे. या दुर्घटनेत 9 लोकांचा मृत्यू झालाचे सांगण्यात येत आहे. दरड कोसळून गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.Also Read - दु:खाचा डोंगर! पूर आणि दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत राज्यात आतापर्यंत 112 जणांचा मृत्यू

हिमाचल प्रदेशच्या किन्नौर जिल्ह्यात रविवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. बाटसेरी येथील गुंसाजवळ दरड कोसळल्यामुळे 9 जण ठार झाले, तर अनेक जण गंभीर जखमी असल्याचं कळतंय. ही दरड कोसळत असताना चटकुल येथून सांगलाकडे जाणारे पर्यटकांचे एक वाहन देखील दबल्याची माहिती समोर आलीये.

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0 — ANI (@ANI) July 25, 2021

ही दरड कोसळताना काही अंतरावर असलेल्या एका तरुणाने आपल्या बाल्कनीतून मोबाईलमध्ये हे दृष्य टिपले आहे. घटनेच्या वेळी हा तरुण मोबाईल घेऊन काहीतरी शूट करत असताना अचानक मोठा आवाज आला. समोर पाहिलं तर धुळीचे लोट दिसत होते. काही वेळातच अचानक मोठे दगड डोंगरावरून खाली घरंगळत येताना दिसत आहे. काय घडतंय हे कळण्याआधीच हे चित्र कॅमेऱ्यात कैद झालं आणि तरुणही घाबरला. दरड कोसळल्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रात देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी दरड कोसळून मोठं नुकसान झालं आहे. रायगडच्या तळीयेतील अख्खं गाव दरडीच्या मलब्याखाली दबलं गेलं. या ठिकाणांहून आतापर्यंत 42 मृतदेह काढण्यात आले आहेत. भोर आणि साताऱ्यातही दरड कोसळून मोठं नुकसान झालं आहे.