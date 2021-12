Vij kosalnyacha video: तुम्ही अनेकदा आकाशातून वीज कोसळल्याच्या घटनेविषयी ऐकले असेल. ही वीज इतकी धोकादायक असते की डोळ्याची पापणी लागताच मृत्यूचं कारण ठरू शकते. तसेच काहीवेळी याच्या उलट देखील घडते, वीज कोसळूनही माणसं वाचतात. सोशल मीडियावर यासंबंधीतच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की आकाशातून एका माणसाच्या अंगावर वीज कोसळते आणि जाग्यावर बेशुद्ध होऊन खाली पडतो. परंतु, त्याचा जीव वाचतो. ही घटना इंडोनेशियाची असल्याचे सांगितले जात आहे. (Lightning Video: lightning strike on security guard in Jakarta, See Trending video)Also Read - Dog Playing Cricket Video : कुत्र्याची भन्नाट विकेट कीपिंग, स्किल पाहून सचिन तेंडुलकरही आश्चर्यचकित! पाहा व्हिडिओ

या व्हायरल व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, पावसाचे वातावरण असताना एक माणूस रस्त्यावरून जात आहे. परंतु त्यानंतर काही क्षणातच त्या माणसावर आकाशातून वीज कोसळते आणि तो खाली पडतो. तेव्हात त्याचे काही सहकारी तेथे येतात आणी त्याला सावरण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याला तेथून घेऊन जातात. असे सांगण्यात येत आहे की, ती व्यक्ती पूर्णपणे ठीक आहे. हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर कोणालाही भिती वाटू शकते.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live. 当選確率 #Bitcoin #NFTs $BTC $ETH #ALERT pic.twitter.com/4XhW6Oh3U9

— Lexus RZ (@Heritzal) December 26, 2021