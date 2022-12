One idiots: विना निमंत्रण लग्नात पोहोचला MBA Student, जेवणानंतर अशी झाली फजिती

MBA Student Viral Video: सध्या सर्वत्र लग्नसराईची धुमधाम सुरु आहे. अशात मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) लग्न समारंभातील एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. सोशल मीडियावर सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका MBA च्या विद्यार्थ्याचा हा व्हिडिओ (Viral Video) आहे, जो लग्नात विना निमंत्रण पोहचला होता. त्यानंतर जे झालं ती घटना सध्या चर्चेत आहे. जाणून घेऊया नेमकं काय आहे या व्हिडिओत.

तुम्ही 3 इडियट्स चित्रपट बघितला असेल तर तुम्हाला चित्रपटातील एक सीन नक्की आठवत असेल, ज्यात आमिर खान, शर्मन जोशी आणि आर. माधवन एका लग्नात विना निमंत्रण पोहचतात. नंतर त्यांना कळते की, ज्या लग्नात ते आले आहेत, ते त्यांच्याच कॉलेजच्या प्राचार्याच्या मुलीचे लग्न आहे आणि तिघांची पंचाईत होते. असाच काहीसा किस्सा भोपाळमधील एका एमबीएच्या विद्यार्थ्यांसोबत घडला आहे. निमंत्रण नसताना तो लग्नात गेला आणि पकडला गेला.

जेवणानंतर घासावी लागली भांडी….

MBA student came to eat food without being invited at a marriage ceremony in Madhya Pradesh, people forced him to wash utensils !!

मध्यप्रदेश के एक शादी समारोह में बिना बुलाए खाना खाने पहुंचा MBA का छात्र, लोगों ने युवक से धुलाए बर्तन !!

+ pic.twitter.com/XmBGr85aTy

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) December 1, 2022