Social Media Reaction on Budget 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताच सोशल मीडियावर (social media) मोठ्या प्रमाणात मीम्स व्हायरल (Memes) होत आहेत. नेटीजन्स (Netizens) गमतीशीर मीम्स शेअर करत अर्थसंकल्पावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. सोशल मीडिया यूजर्संनी मीम्समधून बजेटवर (Memes on Budget) आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

हे आहेत काही मजेशीर मीम्स

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात मीम्स शेअर केले जात आहेत. यातील काही मीम्स अतिशय मजेशीर (funny memes) आहेत. चला पाहूया कोणते मीम्स शेअर होत आहेत.

ट्विटरवरील @sakhyahari या अकाऊंटवरून बाहुबली (bahubali) चित्रपटातील एका क्षणाचा फोटो दाखविण्यात आला हे. यात चित्रपटातील एक पात्र राजसभेत काही तरी वाचताना दिसते आणि यावर जनता आश्चर्य (Surprise) व्यक्त करते.

ट्विटरवर bala नावाच्या अकाऊंटवरून एक मीम्स शेअर करण्यात आले आहे. यात एक व्यक्ती टायरचं पंक्चर काढताना दिसतोय. यावर ‘प्रत्येक आंधळा, बहिरा आणि मुका आज बजेटतज्ञ असतील’ असं कॅप्शन दिलं आहे.

Every Tom , Half D!ck and Harry will be budget expert today 😂#Budget2022 pic.twitter.com/oBLoFCMb50 — BALA (@erbmjha) February 1, 2022

ट्विटर bala अकाऊंटवरून आणखी एक मीम्स शेअर करण्यात आले आहे. यात एका मोठ्या मोबाईल स्क्रीनवर बजेटची माहिती दाखवण्यात आली आहे. या मीम्सखाली ‘बजेट 2022 का निरुपयोगी आहे? हे स्पष्ट करतांना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर लावण्य’ असं कॅप्शन दिलं.

Instagram influencer Lavanya explaining why #Budget2022 is useless pic.twitter.com/L9Y8Syq4QB — BALA (@erbmjha) February 1, 2022

आणखी एका मीम्समध्ये माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील रेल्वे तिकिटाचे दर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील रेल्वे तिकिटाच्या दरात तफावत दाखवत ‘अच्छे दिन’ चा आनंद घ्या असे कॅप्शन देण्यात आले आहे.

यासह अनेक मीम्स सध्या शोधलं मीडियावर व्हायरल होत आहेत.