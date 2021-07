एखाद्या व्यक्तीच्या जबड्यात 82 दात आहे, हे तुम्ही कधी ऐकलं, पाहिलं आहे का? तुमचं उत्तर ‘नाही’ असेन तर बिहारमधील ही घटना तुम्हाला आश्चर्यचकित करणारी आहे. पाटणा शहरातील एका डॉक्टरांनी नितीश कुमार नामक एका तरुणाच्या जबड्यातून 82 दात काढले आहेत. एरव्ही सगळ्यांना 32 दात असतात. मात्र, नितीश कुमारला 82 दात असल्याचं पाहून डॉक्टर देखील हैराण झाले आहे. लाखो लोकांमध्ये एका व्यक्तीच्या बाबतीत असं घडू शकतं असं देखील डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.Also Read - Mami Bhanja Affair: नव्या मामीवरच जडलं भाच्याचं प्रेम; मामानं पकडलं आक्षेपार्ह अवस्थेत

नितीश कुमार 17 वर्षांचा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नितीश कुमारला दातांशी संबंधित समस्या होती. त्याने डॉक्टरांना दात दाखवले असता ते देखील हैराण झाले. नितीश कुमारच्या जबड्यात 82 दात आढळून आले.

Bihar: Doctors extracted parts of teeth (forming 82 teeth) from areas in lower jaw of 17y/o in Patna

He came with complaint of swelling & pain in jaw. After examination, we diagnosed that he had Complex Odontoma, a rare jaw tumor: Dr Priyankar Singh, IGIMS Patna said y’day (1/2) pic.twitter.com/pJ8hpXbF6I

