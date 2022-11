Monkey Viral Video: माकडाला उड्या मारणे पडलं महागात! दुचाकीच्या चाकात फसला, मग पुढे काय झालं.. पाहा व्हिडिओ

Monkey Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) अनेक प्रकारचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यात प्राण्यांसंदर्भातील अनेक व्हिडिओ (Animal Video) बघायला मिळतात. काही व्हिडिओ खूप (Funny Video) गमतीशीर असतात तर काही व्हिडिओ अंगावर कटा आणणारे असतात. अशातच एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. माकडाशी संबंधित हा व्हिडिओ असून यात त्याची चांगलीच फजिती झाल्याचे दिसत आहे.

माकड बहुतेक वेळा खोडसाळपणा करताना दिसतात. कधी ते दुसऱ्या प्राण्याची छेड काढू लागतात, तर कधी कुणाचे सामान हिसकावून पळून जातात. पण कधी कधी हा खोडसाळपणा त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरतो. असाच काहीसा प्रकार एका माकडासोबत घडला आहे. समोर आलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक माकड उडी मारून बाईकच्या चाकात अडकल्याचे दिसत आहे. दुचाकीच्या चाकात अडकल्याने त्याचे चांगलेच हाल झाले.

#Viralvideo A monkey gets stuck in one of the wheels of a speeding motorcycle while crossing a road in UP’s Barabanki. People rushed in to rescue the monkey immediately. pic.twitter.com/45WtQs53bD

